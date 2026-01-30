Napoli-Fiorentina, i convocati di Vanoli: presenti Piccoli e Kean

La Fiorentina ha da poco comunicato attraverso il proprio sito ufficiale la lista dei convocati per la sfida delle ore 18 di domani contro il Napoli al Maradona. La nota positiva riguarda il capitolo infortunati, con sia Piccoli che Moise Kean, in dubbio negli ultimi giorni per i noti problemi fisici rispettivamente all'adduttore e alla caviglia, inseriti in lista per la trasferta contro la squadra di Conte. Questo l'elenco completo dei viola, di cui fanno parte anche Mandragora, Parisi e Dodo, assenti dall'ultimo match contro il Como in Coppa Italia, mentre fanno ritonro in Primavera sia Braschi che Kospo:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack

14) KEAN Moise Bioty

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEZZERINI Luca (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOLOMON Manor