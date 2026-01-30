Napoli-Fiorentina, i convocati di Vanoli: presenti Piccoli e Kean
La Fiorentina ha da poco comunicato attraverso il proprio sito ufficiale la lista dei convocati per la sfida delle ore 18 di domani contro il Napoli al Maradona. La nota positiva riguarda il capitolo infortunati, con sia Piccoli che Moise Kean, in dubbio negli ultimi giorni per i noti problemi fisici rispettivamente all'adduttore e alla caviglia, inseriti in lista per la trasferta contro la squadra di Conte. Questo l'elenco completo dei viola, di cui fanno parte anche Mandragora, Parisi e Dodo, assenti dall'ultimo match contro il Como in Coppa Italia, mentre fanno ritonro in Primavera sia Braschi che Kospo:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack
14) KEAN Moise Bioty
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEZZERINI Luca (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SOLOMON Manor
