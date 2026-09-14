Semplici su Grosso: "Insoddisfazione dovuta ad acquisti che non voleva"

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L'ex tecnico della Fiorentina Primavera e tifoso viola, Leonardo Semplici ha parlato così dell'esonero di Grosso e del ritorno di Vanoli: "Situazione strana, che se non sei dentro fai fatica a capire bene. Io penso che non sia stato fatto un mercato che volesse l'allenatore. Se lui ha manifestato questa poca fiducia nella squadra è perché non gli sono stati presi dei giocatori che voleva. Detto questo, penso che la Fiorentina abbia fatto una scelta ben chiara, tornando indietro dei suoi passi. Vanoli ha fatto affidamento sui pochi rimasti dello scorso anno, facendosi aiutare per i nuovi arrivati, per me ottimi calciatori".