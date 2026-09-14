Pioli è il candidato numero uno alla panchina del Trabzonspor ma va convinto

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Il Trabzonspor accelera nella ricerca del nuovo allenatore e punta a chiudere la questione prima della sfida contro il Galatasaray. Dopo le indicazioni degli scorsi giorni, secondo quanto riportato dalla stampa turca Stefano Pioli sarebbe il nome in cima alla lista della dirigenza. Il tecnico italiano, reduce da esperienze non proprio entusiasmanti sulle panchine dell'Al-Nassr e della Fiorentina dopo i successi ottenuti con il Milan, sarebbe la prima opzione valutata dal club turco per guidare il nuovo progetto.

La società avrebbe già avviato i contatti con l'obiettivo di trovare un accordo in tempi brevi. Nel caso in cui la trattativa con Pioli non dovesse andare a buon fine, il Trabzonspor avrebbe già individuato due alternative interne: Şenol Güneş e Burak Yılmaz, entrambi profili legati alla storia del calcio turco. La priorità, però, resta convincere l'ex allenatore rossonero, individuato come il candidato ideale per rilanciare le ambizioni del club e affrontare una stagione nella quale il Trabzonspor vuole tornare protagonista.