Napoli, Allegri a Firenze con tante assenze: Meret, McTominay e non solo

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Il Napoli di Massimiliano Allegri nel prossimo appuntamento di Serie A è ospite della Fiorentina, in un Franchi carico dopo la vittoria di Venezia. Il tecnico livornese, però, avrà molte assenze: la più importante e nota è quella di Scott McTominay, a cui seguono Marianucci, Meret, Giovane, Alisson Santos, Buongiorno e Zambo Anguissa, che è il più avanti nel recupero e potrebbe giocarsi la convocazione.