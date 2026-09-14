Caso Maldini, Cagliari: "Risultato negativo a tutti agli esami tossicologici"

Caso Maldini, Cagliari: "Risultato negativo a tutti agli esami tossicologici"FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:15News
di Redazione FV

Daniel Maldini è sempre più al centro delle voci riguardanti la sua presunta positività agli esami tossicologici. A tal proposito il Cagliari, club in cui milita il figlio d'arte di Paolo Maldini, ha fatto chiarezza con un comunicato: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra" 