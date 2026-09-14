Ripresi i contatti tra la Lazio e Icardi: l'attaccante ha aperto al ritorno in A

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono ripresi i contatti tra la Lazio e i rappresentanti di Mauro Icardi, attaccante che in precedenza era stato accostato anche alla Fiorentina e che attualmente è ancora senza contratto dopo l'esperienza al Galatasaray. Il giocatore, inizialmente restio ad accettare la corte del club di Lotito, avrebbe adesso aperto alla trattativa e le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo ritorno in Serie A.