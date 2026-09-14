Allegri e il finale infuocato al Maradona. Ha quasi travolto E. De Laurentiis

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Il retroscena raccontato da La Gazzetta dello Sport cattura la tensione accumulata in casa Napoli nel corso della partita contro il Bologna. Nonostante la vittoria per 1-0 che ha interrotto la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, il finale convulso ha trasformato la gioia del fischio finale in uno sfogo di rabbia pura da parte di Massimiliano Allegri.

Il tecnico non ha esultato alla vittoria come avrebbe voluto, si legge sul quotidiano. In pieno recupero (95'), Lorenzo Lucca ha guidato l'ultimo contropiede che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti. La scelta errata della giocata e la palla persa in favore della difesa emiliana hanno fatto letteralmente infuriare Allegri, timoroso di subire la beffa negli ultimi secondi, tanto da travolgere dalla rabbia il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, appoggiato al lato della panchina in attesa del fischio finale. Una scena quasi comica, ma spiega ancor di più il momento di tensione massima che stava vivendo Allegri