Seguito da Fiorentina e Parma, per Sebastiano Esposito la spunta il Cagliari
Sebastiano Esposito è stato uno degli attaccanti più inseguiti dell'estate. Il giocatore dell'Inter, in scadenza nel 2026, è stato ad inizio mercato nell'elenco della Fiorentina che sembrava contenderlo al Cagliari. Uscito dai radar dei viola, a intromettersi nella trattativa dei nerazzurri con i sardi è stato il Parma che in alcuni momenti sembrava spuntarla. Così non è stato e alla fine il Cagliari avrà il suo attaccante visto che ha trovato l'accordo definitivo con l'Inter, dopo che col giocatore era praticamente tutto definito da giorni.
I termini sono di un acquisto a titolo definitivo da 4,5 milioni di euro, con importante percentuale sulla futura rivendita in favore della società nerazzurra. Per il giocatore - si legge su Tuttomercatoweb - intanto sono state fissate per la mattinata di domani le visite mediche, quindi il trasferimento in Sardegna dove firmerà il suo nuovo contratto valido fino al 2030.
