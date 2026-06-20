Obiettivi, non solo il Venezia: ora anche il Genoa punta El Shaarawy

Obiettivi, non solo il Venezia: ora anche il Genoa punta El ShaarawyFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:43News
di Redazione FV

Tra i nomi accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane c’è quello di Stephan El Shaarawy. Ma il suo futuro potrebbe essere altrove, visto che su di lui ci sono diverse pretendenti in Serie A e B. Intanto il Venezia aveva già formulato una proposta ufficiale al giocatore che si era preso del tempo per valutare ls situazione. 

Anche il Genoa su El Shaarawy

Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, anche il Genoa ha messo nel mirino il classe ’92. Il ruolo di Daniele De Rossi, che conosce molto bene il giocatore dai tempi della Roma, potrebbe rivelarsi decisivo. Inoltre proprio con la maglia rossoblù l'attaccante ha iniziato la sua carriera.