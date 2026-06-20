Colasanto: "Se prendi Baroni devi farlo giocare. Ma consiglio un altro"

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L’intermediario di mercato esperto di Argentina, Filippo Colasanto, ha parlato di alcuni talenti per cui a suo avviso dovrebbe muoversi la Fiorentina: “Baroni è un talento assoluto con una buona continuità, se dovesse venire a Firenze senza essere titolare almeno in Coppa Italia sarebbe inutile prenderlo. È alto, magro, fa il trequartista ma sa giocare anche esterno e creare superiorità numerica. Su di lui ci sono anche Borussia e Chelsea. Ma fossi nella Fiorentina andrei su Mastantuono che è in uscita dal Real Madrid: è più pronto di Baroni e più potente di Nico Paz. Un mancino puro”.