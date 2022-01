SECK, Felice di aver giocato e subito segnato

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CEROFOLINI VA IN PRESTITO ALL'ALESSANDRIA Michele Cerofolini torna in Serie B, stavolta all'Alessandria: secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il portiere di proprietà della Fiorentina passa in prestito fino al termine della stagione al club piemontese. Per il classe '99, quarto... Michele Cerofolini torna in Serie B, stavolta all'Alessandria: secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il portiere di proprietà della Fiorentina passa in prestito fino al termine della stagione al club piemontese. Per il classe '99, quarto... NOTIZIE DI FV USA, UNA LETTERA ALLA GAZZETTA E SOLIDARIETÀ A ROCCO Continua a far discutere la querelle pubblica tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e la Gazzetta dello Sport. Intanto dagli Stati Uniti, di recente, il presidente della Columbus Heritage Coalition Angelo Vivolo ha voluto scrivere una lettera... Continua a far discutere la querelle pubblica tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e la Gazzetta dello Sport. Intanto dagli Stati Uniti, di recente, il presidente della Columbus Heritage Coalition Angelo Vivolo ha voluto scrivere una lettera... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi