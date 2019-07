SCONCERTI, Chiesa lo venderei. La società...

Il decano del giornalismo Mario Sconcerti ha parlato così della situazione Federico Chiesa: "A me sembra che abbiano lavorato tutti per far sì che Chiesa vada in scadenza. Io credo che Chiesa ancora un anno a Firenze sia un cattivo affare. Il giocatore non lo desidera. Con un anno così non ricostruiamo niente. Firenze ha bisogno di queste distrazioni nazionalpopolari. Chiesa mi sembra già cresciuto ed entrato in una maturità eccezionale e lo venderei per 80 milioni. Non mi sembra inconveniente tenere un giocatore controvoglia. Io ho infinita fiducia nella società ma non mando amore fino a che non portano qualcosa. Sono rimasto colpito dalla reazione di Firenze quando la Fiorentina è stata venduta a Rocco Commisso".