Prima offerta dell'Al-Qadsiah per Retegui: l'Atalanta dice no e spara alto

Mateo Retegui continua ad essere al centro delle trattative di mercato. L’attaccante dell'Atalanta sta valutando il proprio futuro e la maxi offerta dell’Al-Qadsiah – circa 20 milioni di euro a stagione – rappresenta una tentazione concreta. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club saudita ha messo sul piatto una proposta da 53 milioni di euro, bonus inclusi, segno evidente della fiducia nel raggiungimento di un'intesa personale con il giocatore.

Tuttavia, l'Atalanta ha rifiutato l’offerta: la richiesta resta ferma a 60 milioni. Il club bergamasco non ha intenzione di fare sconti e valuta attentamente ogni passo. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. In caso di cessione, la Dea si muoverebbe subito per un sostituto in attacco: i nomi caldi sono quelli di Giacomo Raspadori – possibile obiettivo anche in caso di partenza di Lookman – e Lorenzo Lucca.