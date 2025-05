Scarpa d'Oro, Kean lontano dalla vetta. Se la giocano in tre: Salah in corsa

A una giornata dalla fine dei campionati, si è a un passo dall'assegnazione della Scarpa d'Oro, il riconoscimento che ogni anno premia il miglior bomber d'Europa. Nella graduatoria figura anche Moise Kean, se pur non in grado di vincere perché troppo distante dalla vetta. A contendersela però c'è un altro ex Fiorentina come Mohamed Salah: l'egiziano ha perso la vetta della classifica tre settimane fa, superato da Victor Gyokeres, che ha segnato 39 reti e ora è al comando nonostante il coefficiente più basso rispetto a quello riservato ai top-5 campionati europei. Ma ora c'è anche Kylian Mbappé, che ha scalzato l'ex viola e Roma ed è a mezzo punto dallo svedese dello Sporting, che ha chiuso la stagione vincendo il campionato. Più indietro Harry Kane, mentre Mateo Retegui ha raggiunto Robert Lewandowski in quinta posizione.

Questa è la classifica prendendo in considerazione solo i giocatori più importanti e che possono disporre di un coefficiente superiore a 1.

Victor Gyokeres (Sporting) (coefficiente 1,5) 58,5 punti

Kylian Mbappé (Real Madrid) 58

Mohamed Salah (Liverpool) 56

Harry Kane (Bayern Monaco) 52

Robert Lewandowski (Barcellona) 50

Mateo Retegui (Atalanta) 50

Alexander Isak (Newcastle) 46

Mika Biereth (Sturm Graz/Monaco) 42,5

Erling Haaland (Manchester City) 42

Omar Marmoush (Eintracht Francoforte/Manchester City) 42

Ousmane Dembélé (PSG) 42

Ante Budimir (Osasuna) 42

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 42

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 42

Mason Greenwood (Marsiglia) 42

Chris Wood (Nottingham Forest) 40

Ayoze Perez (Villarreal) 38

Bryan Mbeumo (Brentford) 38

Joane Wissa (Brentford) 38

Victor Osimhen (Galatasaray) 37,5 (coefficiente 1,5)

Sem Stejin (Twente) 36 (coefficiente 1,5)

Raphinha (Barcellona) 36

Jonathan Burkardt (Magonza) 36

Moise Kean (Fiorentina) 36

Arnaud Kalimuendo (Rennes) 34

Julian Alvarez (Atletico Madrid) 34

Alexander Sorloth (Atletico Madrid) 34

Jonathan David (Lilla) 32

Ollie Watkins (Aston Villa) 32

Tim Kliendienst (Bor. M'Gladbach) 32

Krzysztof Piatek (Basaksehir) 31,5 (coefficiente 1,5)

Ademola Lookman (Atalanta) 30

Oihan Sancet (Athletic Bilbao) 30

Matheus Cunha (Wolverhampton) 30

Hugo Ekitike (Eintracht) 30

Cole Palmer (Chelsea) 30

Alexandre Lacazette (Lione) 30

Ermedin Demirovic (Stoccarda) 30