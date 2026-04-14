Sassuolo, in caso di addio di Grosso si valuta il nome di Aquilani
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Nella giornata di ieri Tuttomercatoweb ha lanciato con forza il nome di Fabio Grosso, attuale tecnico del Sassuolo, per il futuro della panchina della Fiorentina. Uno scenari quello dell'addio ai neroverdi da parte di Grosso che porterebbe la dirigenza del club della famiglia Squinzi a cercare il profilo più giusto per l'eventuale futuro e l'identikit non si discosta dalle ultime scelte: italiano, di prospettiva, capace di giocare un calcio propositivo e che abbia familiarità coi giovani. Con uno stile comunicativo e comportamentale che vada in scia agli ultimi avuti.
Per questo in shortlist c'è anche Alberto Aquilani, che ha iniziato la carriera da allenatore con la Primavera della Fiorentina e che ora sta facendo ottime cose a Catanzaro.
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