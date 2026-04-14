Italia, Malagò apre alla FIGC: "Sfida che mi affascina. Devo riflettere con attenzione"

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Giovanni Malagò apre alla possibilità di un futuro in Figc: “La Figc è una sfida che mi affascina”. L’ex presidente del CONI, inserito ieri dalla Lega Serie A tra i candidati per le elezioni federali, ne ha parlato al podcast “Sette Vite” di Hoara Borselli: “Dalla Serie A mi è stata chiesta la disponibilità (19 club su 20 hanno firmato, ndr). Ho chiarito che, una volta raggiunto questo prerequisito formale, avrei iniziato a fare alcune valutazioni: poi è giusto confrontarsi con le altre componenti, capire il loro punto di vista e quindi arrivare a una decisione. È sorprendente che un ambiente noto per la sua conflittualità ed esuberanza sia riuscito, in appena sei giorni, a convergere su un nome esterno, pur competente, chiedendogli di dare un contributo”.

Malagò ha sottolineato il suo stupore: “È un caso unico: per anni hanno faticato anche solo a trovare una maggioranza semplice. Questo elemento fa riflettere molto e, senza un consenso così ampio, avrei già rinunciato. In situazioni complesse serve pragmatismo: avere una base di consenso solida non risolve tutto, ma rende più semplice affrontare i problemi, evitando anche scontri inutili. Il motivo? Probabilmente perché sono considerato credibile e affidabile, anche da chi non mi apprezza. Mi piacerebbe? È una sfida che mi affascina, ma resto realista: ci sono dinamiche che potrebbero incidere in modo significativo sul mio stile di vita. Per questo devo riflettere con attenzione”.

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