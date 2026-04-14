Sampdoria, Martinelli si ferma in allenamento per un problema al ginocchio
Brutte notizie in casa Sampdoria per quel che riguarda Tommaso Martinelli, giovane portiere blucerchiato arrivato a Genova a gennaio dalla Fiorentina. Il classe 2006 ha infatti chiuso anticipatamente l'allenamento di questa mattina per via di un dolore al ginocchio sinistro che potrebbe portarlo a saltare la prossima partita con il Monza. Questa la nota ufficiale del club:
"La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Monza, in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione tecnica, sviluppi tattici ed esercitazioni finali per reparti (difensori e centrocampisti-attaccanti). Parzialmente in gruppo Liam Henderson mentre Tommaso Martinelli ha interrotto anticipatamente la seduta in via precauzionale per un fastidio al ginocchio sinistro. Differenziato in palestra per Gaëtan Coucke. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo mattutino, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore".
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