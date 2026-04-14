Galbiati: "Viola ormai salva, ma il 3-0 con il Crystal Palace pesa"

Galbiati: "Viola ormai salva, ma il 3-0 con il Crystal Palace pesa"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:05News
di Viola Ronchi

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a Toscana TV commentando la vittoria della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Dopo la vittoria contro la Lazio, penso che la Fiorentina sia ormai salva. Hanno fatto quello che dovevano fare, vincendo contro la Cremonese e Verona, aumentando il distacco. Conto la Lazio sono stati bravi a soffrire all'inizio poi a difendere con ordine, anche con una squadra non al completo.

Guardando avanti, credo che si possa aprire un progetto di almeno tre anni per tornare in Europa. Paratici avrà un ruolo centrale nelle scelte, mentre sono sicuro che Vanoli possa essere una soluzione a lungo termine. Vedo difficile recuperare dopo il 3-0 contro il Crystal Palace".