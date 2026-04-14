Caputo promuove Grosso: "È un signor allenatore, giusto dargli una chance in una big"

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Francesco Caputo, ex attaccante, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb nel corso della quale ha parlato anche del profilo di Fabio Grosso, accostato nelle ultime ore alla panchina della Fiorentina: "Conosco l'ambiente del Sassuolo, li ho vissuto due anni bellissimi e fondamentali per carriera, e non mi sorprende quello che si sta vedendo visto il livello - alto - della società. Grosso sta facendo un ottimo lavoro, e non è mai scontato, ma con i fatti sta dimostrando che è un signor allenatore: dà qualità alla squadra, fa giocare giovani in un certo modo... ne sentiremo parlare molto di lui".

È pronto per una big o, a esempio, per una Fiorentina che deve risollevarsi?: "Sono del del parere che un allenatore che sta facendo bene è giusto abbia le sue occasioni e opportunità, anche in piazze dove ci sono pressioni diverse da quelle che magari vive. Fa parte del calcio. Ed è anche giusto essere ambiziosi e volersi misurare con sé stessi e nuovi contesti".