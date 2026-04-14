Iraola-Bournemouth sarà addio in estate: Cassano lo aveva consigliato a Pradè
Una delle notizie di giornata in Inghilterra, per quel che riguarda la Premier League, è quella legata all'addio al Bournemouth di Andoni Iraola che, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano e The Athletic, ha comunicato al club la volontà di andarsene al termine della stagione per aprire un nuovo capitolo della sua carriera in un altra piazza Europea. Quello di Iraola è un nome che in chiave Fiorentina era uscito in passato soprattutto perché citato dall'ex giocatore Antonio Cassano, che ha ammesso di averlo consigliato all'ex ds viola Daniele Pradè nel corso della scorsa estate:
🚨 BREAKING: Andoni Iraola to LEAVE Bournemouth at the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026
Decision made as Iraola wants new chapter in another European club, now open to talks next as @TheAthleticFC reported.
It’s over between Iraola and #AFCB. 🍒 pic.twitter.com/rVaq01llnX
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