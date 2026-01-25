Sassuolo-Cremonese apre la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali
La domenica di campionato, per la 22a giornata di Serie A, si apre con Sassuolo-Cremonese. Neroverdi e grigiorossi si trovano in una situazione migliore di classifica rispetto alle competitor per la salvezza, ma non possono abbassare la guardia. Di seguito le formazioni ufficiali:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Magic, Lipani; Fadera, Moro, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola
