Lazio, Sarri amaro: "Ci stiamo ridimensionando, la società farà una squadra giovane"

(ANSA) - LECCE, 24 GEN - "Fino a questo momento ci stiamo ridimensionando, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuol fare una squadra giovane, a me dell'anagrafe non importa niente. Se c'è qualità c'è qualità a 20/30 anni". Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il pari senza reti a Lecce. "Alla gente della Lazio ho promesso che avrei fatto di tutto e avrei accettato qualsiasi cosa, lo faccio per l'amore che mi stanno dando. La Lazio - aggiunge Sarri - è qualcosa che non lo puoi capire, è una storia grossa, non lo capisci fin quando non ci sei dentro". «La squadra ha fatto quello poteva dal punto di vista tattico e mentale. Abbiamo sbagliato una miriade di palloni nel primo tempo. Nella ripresa siamo un po' cresciuti e poi spariti negli ultimi 25 metri».

Poi Sarri risponde a Dazn così ad una domanda sul presidente Lotito e le polemiche sulla squadra contro: "Son cose su cui non c'è bisogno di rispondere, dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio a piangere. Non c'è un problema di feeling fra me e la squadra - aggiunge - chiaramente quando giocano 15 giocatori su 25 qualcuno scontento c'è sempre, ma la sensazione non è questa. Se si vende un giocatore e si dice che non andava d'accordo con Sarri mi pare brutto, anche perché a me i calciatori che sono andati via hanno detto tutt'altro". (ANSA).