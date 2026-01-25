Serie A, alle 15 due gare da tenere sott'occhio con Parma e Genoa in campo: le formazioni

vedi letture

Alle 15 la serie A prosegue con due gare che la Fiorentina, ieri sconfitta dal Cagliari e sorpassata poi dal Lecce (0-0 con la Lazio), seguirà con molta attenzione perché in campo scenderanno il Parma in casa dell'Atalanta di Palladino e il Genoa che ospita invece il Bologna che vorrà riscattare a sua volta la sconfitta al Dall'Ara ad opera dei viola. Ecco le formazioni ufficiali delle due gare pomeridiane:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski: De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Lookman, Kolasinac, Bernasconi, Maldini, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Valenti, Troilo, Circati; Britshgi, Keita, Esteves, Sorensen, Delprato; Bernabé; Benedyczak.

A disposizione: Rinaldi, Casentini, Pellegrino, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Oristanio, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Drobnic, Mikolajewski.

Allenatore: Carlos Cuesta.

GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo, Ekhator. Allenatore: Daniele De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Immobile. Allenatore: Vincenzo Italiano