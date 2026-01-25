Il Sassuolo batte di misura la Cremonese che resta a +6 sulla Fiorentina
Il Sassuolo batte di misura la Cremonese con un gol di Fadera arrivato già in avvio di partita poi avara di grosse occasioni se non nel finale e il risultato resta quello iniziale: 1-0 per i neroverdi che si portano a metà classifica a quota 26 punti staccando di 3 proprio i grigiorossi rimasti dunque a 23, a sei punti dalla terzultima (la Fiorentina che dopo il ko di ieri è rimasta a 17).
Il Sassuolo va in vantaggio già al 3' con Fadera che ribatte in rete un rimpallo dopo la parata di Audero, al 39' annullato il gol del pari a Vandeputte. Nella ripresa è anzi il Sassuolo ad avere qualche occasione per il raddoppio con Lauriente e Doig e soprattutto con la traversa di Pierini nel recupero ma la situazione non si sblocca più e il risultato rimane di 1-0.
