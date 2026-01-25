Il Sassuolo batte di misura la Cremonese che resta a +6 sulla Fiorentina

vedi letture

Il Sassuolo batte di misura la Cremonese con un gol di Fadera arrivato già in avvio di partita poi avara di grosse occasioni se non nel finale e il risultato resta quello iniziale: 1-0 per i neroverdi che si portano a metà classifica a quota 26 punti staccando di 3 proprio i grigiorossi rimasti dunque a 23, a sei punti dalla terzultima (la Fiorentina che dopo il ko di ieri è rimasta a 17).

Il Sassuolo va in vantaggio già al 3' con Fadera che ribatte in rete un rimpallo dopo la parata di Audero, al 39' annullato il gol del pari a Vandeputte. Nella ripresa è anzi il Sassuolo ad avere qualche occasione per il raddoppio con Lauriente e Doig e soprattutto con la traversa di Pierini nel recupero ma la situazione non si sblocca più e il risultato rimane di 1-0.