Pasqualin fiducioso: "Viola, ieri male. Ma ha la forza per ribaltare la classifica"

Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e agente sportivo di lunga esperienza, protagonista della rubrica "A tu per tu" di stanotte di Tuttomercatoweb.com, commenta così la sconfitta incassata dalla Fiorentina per mano del Cagliari: "La Fiorentina indubbiamente ha giocato una partita non bella, ma soprattutto ha incontrato un Cagliari ineccepibile e perfetto anche dal punto di vista difensivo. E adesso si ritrova in una posizione non buona".

Pasqualin si concentra poi sul mercato che può fare il club viola per porre rimedio: "Opererà sul mercato, l'ha già fatto. Brescianini s'è già rivelato un ottimo acquisto, ma le prospettive per uscire da questo momento al momento non sono buone. Le squadre sono lì, ovviamente la Fiorentina ha la forza per ribaltare la situazione. Le distanze sono vicine, può crearsi una mischia che potrebbe coinvolgere anche altre squadre".