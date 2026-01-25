Torino in picchiata, Vaciago pessimista: "Genoa, Lecce e Viola sono più vive"

vedi letture

Il Torino sta attraversando una fase complicata, con la classifica che non è troppo confortante e col sonoro 6-0 incassato ieri dal Como sta facendo discutere un po' in tutta Italia. A tornare sulla disfatta dei granata di ieri è Guido Vaciago, direttore di Tuttosport che sulle colonne odierne del giornale torinese fa una disamina della squadra di Baroni, confrontandola con le altre: "Il Torino sembra trovarsi nella stessa situazione psicoagonistica del finale della scorsa stagione, quando, raggiunta la tranquillità, Vanoli aveva perso il controllo della squadra che aveva iniziato le vacanze con un mese e mezzo di anticipo. Ripetere l’avventurosa esperienza con un intero girone davanti potrebbe costare di più che un calcio al cuore dei tifosi, perché la zona B non è esattamente lontanissima.

Anzi. Il Genoa, il Lecce e la Fiorentina, indipendentemente dai risultati, paiono squadre decisamente più vive, convinte e pronte a quella battaglia brutta, sporca e cattiva, altrimenti nota come lotta per non retrocedere".