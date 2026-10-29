Elmas: "L'obiettivo è vincere e portare a casa i tre punti"

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida sul campo della Fiorentina. Le sue parole: "Tutti sappiamo che abbiamo problemi ma dobbiamo cercare di vincere. Anche loro sono in difficoltà, è importante oggi. Giochiamo contro una squadra forte. Dobbiamo dare il massimo e portare a casa tre punti".