Il Frosinone è una macchina e stende il Lecce: 5-1 allo Stirpe
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Partita senza storia allo Stirpe di Frosinone, dove i ciociari stendono il Lecce con una partita pressoché perfetta chiusa sul 3-0. Decidono la sfida le reti nel primo tempo di Cichella e Calò su rigore contestato dagli ospiti alla fine della frazione, con il gol di Raimondo nel secondo tempo che ha chiuso definitivamente la sfida. Negli ultimi minuti la rete della bandiera di Monteiro e la doppietta di Birligea per i ciociari. I ragazzi allenati da Alvini salgono così a 17 punti al sesto posto in classifica, il Lecce invece resta al 14esimo posto con 9 punti.
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