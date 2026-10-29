Sarri: "Vedendo i dati stiamo bene ma siamo in difficoltà"

L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato a DAZN poco prima della sfida contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Vedendo i dati fisicamente stiamo bene ma siamo in un momento di difficoltà con tante assenze. Vediamo dove ci porteranno queste partite. Speriamo di farcela".

Scamacca costringe Krstovic a fare 90 minuti. Come cambia nella prospettiva? "E' un generoso Krstovic, spende tutto. Se riesce a fare 90 minuti bene altrimenti c'è De Ketelaere"

Che insidie ci sono stasera? "Siamo due squadre che hanno problematiche. E' una squadra tecnica la Fiorentina ma vista la necessità di entrambe le squadre di fare punti sarà battaglia dura".