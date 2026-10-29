Bernasconi: "Non so cosa sia successo dopo l'intervallo ma non succeda più"
Lorenzo Bernasconi, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 in casa della Fiorentina. Le sue parole: "Dobbiamo fare di più, questo risultato ci sta stretto. Abbiamo preso subito due gol nella ripresa. Ora dobbiamo cercare di fare risultato".
Cosa è successo nel secondo tempo? "Non lo so, ma non dobbiamo più entrare cosi. E' stato come col Frosinone. Non va bene".
Quanto è complicato trovare continuità in difesa con tutti questi infortuni? "E' difficile perché perdiamo pezzi, ma non troviamo alibi. Chi entra e chi gioca deve dare il 100%".
Che consiglio ti sta dando Sarri? "Con la linea a quattro mi aiuta a crescere tanto e mi fa fare tanti compiti difensivi. Quando attacchiamo mi lascia libero di fare".
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