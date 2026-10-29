Sarri: "Siamo vivi, ci accontentiamo del pari. Diamo meriti alla Fiorentina"

Maurizio Sarri parla a DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina: "La squadra è viva anche se potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Rispetto a qualche partita triste che abbiamo fatto siamo una squadra viva, è un periodo difficile e a volte dobbiamo accontentarci se viene un punto. Oggi l'approccio al secondo tempo non era semplice, eravamo in vantaggio e la Fiorentina attaccava verso la propria curva. Poi l'infortunio all'arbitro ci ha tenuto un po' più fermi, credo ci sia anche il merito degli avversari".

Come sta Kristensen?

"Ancora non ho parlato con il dottore, la situazione però è sempre più complicata. Oggi avevamo 8 assenti e 2 giocatori part-time, oggi ne abbiamo persi altri due. Si rischia di averne 10 più 2, però non piangiamo e stiamo facendo le nostre partite".

De Ketelaere bella prestazione.

"Avevo detto che doveva rispondere anche lui e lo ha fatto. Ora dobbiamo andare a prendere l'aereo".