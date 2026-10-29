De Ketelaere e Zappacosta: "Non siamo soddisfatti, volevamo vincere"

A DAZN dopo la partita tra Fiorentina e Atalanta parlano Charles De Ketelaere e Davide Zappacosta. Inizia il belga: "Non siamo molto contenti, volevamo vincere una partita come questa. Il nuovo ruolo? Ho molta libertà. Vengo da due buone prestazioni e devo continuare così, dobbiamo tutti alzare il livello per vincere.

Io provo sempre a fare il massimo, mi dava fastidio non aver segnato e questo gol mi dà fiducia". Gli fa eco Zappacosta: "Siamo dispiaciuti perché abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio poi gli abbiamo lasciato il pallino del gioco. Se reggevamo un po' di più potevamo anche vincere la partita. La giocata nel primo tempo? Peccato perché era un'azione che poteva portare a qualcosa di pericoloso, ho perso l'attimo".