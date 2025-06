Sarri nuovo tecnico della Lazio, il ds Fabiani: "Lasciate perdere le voci da Firenze, ha già firmato!"

"Maurizio Sarri ha già firmato con la Lazio". Il ds dei biancocelesti Fabiani, è stato ripreso al telefono da ADNKronos mentre confermava questa notizia al suo interlocutore, per poi ribadirla al giornalista che lo ha incalzato mentre stava girando col telefonino il video in questione. Poco prima, lo stesso dirigente, parlando del nuovo tecnico laziale, aveva tirato in ballo anche le voci fiorentine: "Lascia perde quello che dicono a Firenze: Sarri ha già firmato. I contratti ce li ho io, ha firmato anche Claudio (Lotito, ndr), lasciali parlare non c'è problema. Giovedì viene per stabilire e programmare la stagione. Chiaro? Ti ho detto che ha firmato!".

Svaniscono quindi le residue speranze di una larga fetta di tifosi della Fiorentina che avrebbero voluto vedere l'allenatore di Figline sulla panchina viola per la prossima stagione. Sarri ripartirà dalla Lazio di Lotito che nelle prossime ore contestualmente pubblicherà l'ufficialità della risoluzione consensuale con Marco Baroni, nome che resta in ballo per la panchina della Fiorentina.