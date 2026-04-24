Nuovo riordino dei Giochi Online: come la riforma ha cambia il mercato (e gli sponsor) in Italia

vedi letture

Come cambiano le strategie dei brand quando il mercato diventa più rigido e più selettivo. Il governo italiano stringe il controllo sul gioco online. Le autorità puntano su regole severe, filtri rigidi e accesso meno semplice al mercato. Questa scelta nasce da vari fattori. Da un lato pesa il bisogno di tutelare i consumatori. Dall’altro conta anche il contrasto ai rischi legati a riciclaggio, uso scorretto dei conti di gioco e offerte poco trasparenti. Il settore resta legale, ma non può crescere senza limiti e senza freni. Per gli operatori, questa svolta crea un cambio di passo. Alcuni gruppi reagiscono con prudenza. Altri rivedono piani, marchi e investimenti. In un contesto del genere, non basta più aprire nuovi siti e spingere campagne aggressive. In questo articolo vedremo come gli operatori stanno adattando le loro strategie.

Cosa è cambiato nel mercato italiano dei casinò online dopo le nuove regole

La nuova fase parte dal Decreto Legislativo n. 41/2024. Il testo ha riordinato il settore dei giochi pubblici e ha dato una direzione più severa al gioco a distanza. Il cambiamento non riguarda solo la forma giuridica del mercato. Tocca anche l’accesso, i costi, i requisiti tecnici e il modo in cui gli operatori devono restare conformi nel tempo. Il bando del 2025 ha poi tradotto questa linea in condizioni concrete, con una soglia di ingresso più alta e controlli più stretti. Nel 2026 il quadro si muove già in modo visibile. Alcuni brand hanno lasciato spazio, altri sono entrati nel mercato italiano e vari operatori stanno rivedendo bonus, promozioni e offerta complessiva alla luce delle nuove regole. Per questa ragione, diventa utile controllare quali casino senza deposito nuovi risultano disponibili oggi e quali siti lavorano con licenza valida in Italia. Su Gamblizard.com l’elenco dei casinò autorizzati viene aggiornato con continuità e aiuta a leggere un mercato che cambia in fretta. In una fase così instabile, avere un punto di riferimento che segue il mercato con attenzione può fare una reale differenza.

Dopo la riforma, gli operatori devono confrontarsi con queste condizioni principali:

-la nuova concessione per il gioco online costa 7 milioni di euro;

-la durata della concessione è fissata in nove anni;

-ogni gruppo può ottenere fino a cinque concessioni;

-il sistema richiede standard tecnici più alti per conti di gioco, tracciamento dati e sicurezza;

-cresce il peso dei controlli su antiriciclaggio, identità degli utenti e flussi finanziari;

-aumenta l’attenzione sui protocolli tecnici collegati ai sistemi ADM;

-il mercato si muove verso una logica più chiara, con meno spazio per reti di siti simili;

-gli operatori di dimensioni ridotte o meno strutturati trovano ostacoli maggiori all’ingresso;

Il risultato è un mercato rigido. I gruppi con basi fragili fanno maggiore fatica. I marchi solidi, invece, cercano di adattarsi con strutture robuste e con una strategia selettiva.

La fine dei sister site e cosa significa per la strategia di portafoglio

Il nuovo modello chiude la vecchia logica dei “skin”. In pratica, un operatore non può più moltiplicare siti quasi identici sotto la stessa struttura, come accadeva prima. Il nuovo sistema prevede un unico sito web per ogni licenza, senza una rete di domini partner paralleli. Questo taglio riduce la frammentazione e costringe i gruppi a scegliere con cura quali marchi tenere vivi. Riguarda budget, tecnologia, presidio legale e tono commerciale. Un marchio debole pesa maggiormente, perché oggi ogni presenza sul mercato richiede una base costosa. Da qui nasce una logica nuova: pochi marchi, ma con ruolo chiaro, identità netta e ritorno leggibile. Il portafoglio non si allarga in orizzontale. Si concentra su scelte precise.

Gli operatori si adattano così:

1. rafforzano il marchio principale, perché concentra fiducia e spesa media;

2. tengono pochi brand distinti, con target e funzione separati;

3. spostano risorse da siti simili a prodotto, CRM e conformità;

4. chiudono la logica del test continuo su siti fratelli;

5. misurano ogni marchio con criteri più severi di margine.

Come i costi più alti della licenza cambiano le scelte di marketing

Quando l’accesso costa 7 milioni di euro, il marketing cambia tono. Nel vecchio schema, un gruppo poteva distribuire spesa su più etichette, provare campagne diverse e sostenere marchi mediocri più a lungo. Oggi quel margine si riduce. Il costo della concessione sale di 35 volte rispetto ai 200.000 euro del ciclo precedente. Inoltre si aggiunge un canone annuo pari al 3% del margine netto. Le reazioni del settore hanno mostrato bene il punto. Moreno Marasco, presidente di LOGiCO, ha definito il costo di 7 milioni “totalmente ingiustificato” e ha avvertito sul rischio di favorire posizioni dominanti. Dall’altra parte, Mario Lollobrigida, responsabile giochi di ADM, ha difeso il nuovo prezzo. Ha detto che, visto l’andamento del settore nel 2023 e nel 2024 e la crescita del 10% nel primo trimestre 2025, restare fuori sarebbe stato miope.

Anche i numeri del bando mostrano una selezione netta. Alcuni grandi nomi hanno scelto di non presentarsi o di uscire dal mercato italiano:

-Betway

-Unibet

-1xBet

A questo quadro si aggiunge un altro segnale importante. Le entrate fiscali dal gioco fisico sono in calo. Nei primi due mesi del 2026, le entrate tributarie del comparto gioco in Italia sono scese del 12,4% su base annua. Il calo è stato di 186 milioni di euro. La parte più debole è arrivata dal retail. In particolare, il calo ha colpito le gaming machine. Questo dato mostra che una parte del mercato tradizionale perde ritmo. Intanto, il canale online regge meglio questa fase.

L’acquisizione clienti diventa selettiva

In un mercato rigido, la pura scala perde centralità. Gli operatori non possono inseguire volumi senza guardare qualità e margine. Il costo d’ingresso, i protocolli tecnici più severi e il calo dei marchi spingono verso una lettura più rigorosa del ROI.

La fiducia nel marchio diventa un asset commerciale

Quando le regole si stringono, il nome del brand conta di più. Un marchio riconosciuto comunica licenza, regole chiare, pagamenti più sicuri e strumenti di tutela. Nel nuovo quadro italiano, questi fattori non restano dettagli tecnici. Entrano direttamente nella proposta commerciale.

Visione finale

Nonostante regole più rigide, il gioco online in Italia continua a crescere. Il mercato cambia forma, ma resta forte e attivo. Per gli operatori, conta di più la solidità. Per gli utenti, invece, crescono sicurezza, controllo e affidabilità. In sostanza, la concorrenza continua, ma dentro un quadro più ordinato e più stabile.