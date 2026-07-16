Juve, Zhegrova ancora funzionale? Lo seguono in Turchia e Francia

vedi letture

Questa mattina Tuttosport dedica ampio spazio alla situazione di Edon Zhegrova e ricorda il palo preso dal giocatore kosovaro contro il Verona e il tiro moscio contro la Fiorentina nelle due gare che sono di fatto costate la qualificazione Champions alla Juventus. E adesso? L’esterno non rappresenta un peso economico per le casse del club (2,5 milioni netti l’anno fino al 2030) ma resta da capire se è da ritenersi funzionale o se si potrà contare su di lui solo per qualche scampolo di partita, altrimenti resta da capire se i sondaggi primaverili dalla Turchia e dalle Francia avranno ancora un seguito.

La situazione di Zhegrova

Il fatto che quest’anno possa cominciare la preparazione con il gruppo, senza dover fare i conti con gravami fisici, rappresenta già un passo avanti non da poco. Se, poi, riuscirà a indossare i calzoncini come decenza comanda, allora potrebbe davvero rivelarsi un’arma in più per Spalletti e non solo nelle partitelle a campo ridotto.