Il Napoli stringe per due obiettivi viola: nel mirino Favasuli e Zeballos
Due nomi già accostati alla Fiorentina potrebbero finire alla corte del Napoli. Il club azzurro, infatti, sta accelerando sul mercato dei giovani e ha messo nel mirino Costantino Favasuli ed Exequiel Zeballos. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha fatto passi avanti per il terzino destro classe 2004 di proprietà del Catanzaro. Il club di De Laurentiis sarebbe pronto a offrirgli un contratto fino al 2031, con opzione per un ulteriore anno.
L’operazione interessa anche la Fiorentina, che detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore, lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini lo scorso giugno. Non solo Favasuli: il Napoli resta molto vicino anche a Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors, per un’operazione da circa 10 milioni di euro. Il classe 2002 sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale. Entrambi i profili erano stati accostati alla Fiorentina in chiave mercato.
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