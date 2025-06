Salernitana, Iervolino non ci sta: "Penalizzati dall'arbitraggio"

Non si placano le polemiche per il playout di Serie B: nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato anche dell’arbitraggio di Daniele Doveri, molto contestato da parte dei granata seppur promosso da un ex collega come Gianpaolo Calvarese, e della sfida al sistema calcio italiano, più volte accusato di voler favorire la Sampdoria: “Quando due episodi identici vengono valutati in modo opposto nella stessa partita, il dubbio non è più un dettaglio, è un grido. - spiega Iervolino - E se quel grido non trova ascolto, diventa rabbia. Noi siamo stati penalizzati, questo è un fatto incontrovertibile. E se perdi non solo sul campo, ma anche nelle stanze dove si dovrebbe garantire giustizia, è legittimo parlare di sconfitta doppia”.

Poi spazio alla questione sistema calcio: “Ne esco sconfitto, ma a testa alta. Ho dato tutto quello che potevo, mettendoci il cuore oltre il capitale. Ho trovato un sistema spesso chiuso, autoreferenziale, incapace di cambiare. Ho commesso errori, ma non ho mai rinunciato a credere in un calcio migliore. La sconfitta è amara, ma può essere anche un seme per ripartire. - conclude il numero uno campano - Se c'è delusione, c'è anche coscienza. E la coscienza, se non la si tradisce, ti permette sempre di rialzarti”.