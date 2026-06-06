Salah non ha dimenticato la Fiorentina. Chiesa: "Parla sempre di Firenze e Roma"

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Compagni di squadra in questi anni al Liverpool, Mohamed Salah e Federico Chiesa hanno vestito entrambi la maglia della Fiorentina. Un periodo che l'egiziano, fuoriclasse dei Reds che andrà via in questi giorni dopo nove gloriose stagioni, ricorda molto bene. Lo racconta proprio il figlio d'arte nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: "Racconto i suoi ultimi giorni a Liverpool.

Pur essendo una leggenda e pur avendo mille emozioni per l’addio, ha avuto un pensiero per tutti e ci ha ringraziato per essere stati suoi compagni. A me ha regalato una maglia con una dedica bella e privata. Salah ha un cuore immenso ed è ancora legato all’Italia: parla sempre di Firenze e Roma".