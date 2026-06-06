Salah non ha dimenticato la Fiorentina. Chiesa: "Parla sempre di Firenze e Roma"
FirenzeViola.it
Compagni di squadra in questi anni al Liverpool, Mohamed Salah e Federico Chiesa hanno vestito entrambi la maglia della Fiorentina. Un periodo che l'egiziano, fuoriclasse dei Reds che andrà via in questi giorni dopo nove gloriose stagioni, ricorda molto bene. Lo racconta proprio il figlio d'arte nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: "Racconto i suoi ultimi giorni a Liverpool.
Pur essendo una leggenda e pur avendo mille emozioni per l’addio, ha avuto un pensiero per tutti e ci ha ringraziato per essere stati suoi compagni. A me ha regalato una maglia con una dedica bella e privata. Salah ha un cuore immenso ed è ancora legato all’Italia: parla sempre di Firenze e Roma".
Pubblicità
News
Vendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibilidi Pietro Lazzerini
Le più lette
2 Vendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibili
Copertina
FirenzeViolaMa servono davvero? Da Thorstvedt a Laurienté, gli identikit neroverdi che studia la Fiorentina
Luca CalamaiCommisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurienté
Lorenzo Di BenedettoOk fare cassa, sarà inevitabile, ma cedere tutti i migliori come può essere la scelta giusta? Da Dodo a Kean, dal mancato riscatto di Solomon a Gud: via il talento in nome della prima parte della rivoluzione. Margini di errore pari a zero
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com