Runjaic esalta Zaniolo: "Partita fantastica a San Siro contro il Milan"

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Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 nella gara col Milan: "Sono veramente felice per la prestazione solida che abbiamo fatto oggi. Non siamo stati perfetti ma molto compatti, giocando con fiducia e grande energia. Ci vuole anche un po' di fortuna, ma va attirata dalla nostra parte. Abbiamo vinto contro un top team, fatto punti con tutte le grandi tranne la Juventus. Peccato per l'infortunio di Davis, speriamo non sia niente di grave".

Come giudica la prestazione Zaniolo? "Ha giocato una partita fantastica, non solo in attacco ma anche in difesa: ha fatto due assist, giocando con una straordinaria mentalità. Atta ha giocato da mediano, quando gli ho dato di andare a fare il 10 era un po' contrariato ma poco dopo ha segnato".