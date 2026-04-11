Atalanta-Juventus chiude il sabato di Serie A: le formazioni ufficiali
Tutto pronto a Bergamo per il big-match di giornata tra Atalanta e Juventus, calcio d'inizio alle ore 20.45. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida, con Spalletti che sceglie Boga con Yildiz e Conceicao in attacco: fuori David. L'altra novità è Holm. Palladino risponde con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic, con Zappacosta e Bernasconi sulle due corsie nel 3-4-2-1 bergamasco. Di seguito le formazioni delle due squadre che si stanno per affrontare.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic. A disposizione: Sportiello, Pardel, Kossounou, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Levak, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga.
A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Kostic, Openda, Miretti, David. Allenatore: Luciano Spalletti.
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