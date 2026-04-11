Colpo della Juventus in casa dell'Atalanta: 1-0 firmato Boga

Colpo della Juventus in casa dell'Atalanta: 1-0 firmato BogaFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:45News
di Redazione FV

Dopo un primo tempo nel quale Atalanta e Juventus non si sono fatte male nell'anticipo serale del sabato sera di Serie A, la partita importante in chiave Champions viene risolta da una rete di Boga all'inizio della seconda frazione. Spalletti festeggia così al meglio il rinnovo fino al 2028 con il club bianconero, portando a casa tre punti in una sfida fondamentale e portandosi così a -3 dal Milan, al quarto posto in attesa che il Como giochi contro l'Inter.

Per l'Atalanta invece c'è grande rammarico perché ha creato tanto ma non è riuscita a concretizzare, dicendo così di fatto addio al sogno di un piazzamento Champions. Ora sono 7 i punti dalla Juventus a 6 partite dal termine della stagione. 