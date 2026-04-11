Caressa duro sulla Fiorentina: "Squadra sconcertante. Ma con la Lazio vincerà"

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Intervenuto come di consueto su Radio Deejay per commentare il turno di campionato, il giornalista Fabio Caressa ha usato parole dure per definire la Fiorentina: "Per me è sconcertante, una squadra difficile da decifrare anche per chi la osserva da vicino. Il problemaè che i viola perdono tutto, distanze, sicurezza, attenzione. Una squadra che non riesce mai a dare continuità e che sembra smarrire sé stessa da una partita all’altra. Nel corso della stagione i giocatori hanno sottovalutato il rischio di trovarsi in fondo alla classifica, convinti che la retrocessione fosse impossibile. Ho visto un approccio leggero, la concentrazione è stata altalenante e le prestazioni insufficienti".

Su Fiorentina-Lazio poi Caressa aggiunge: "Secondo me la Fiorentina riuscirà comunque a battere la Lazio. Non è solo una partita: è un test di maturità per la squadra di Vanoli. La Fiorentina deve dimostrare di essere ancora una squadra vera, capace di reagire e di dare una direzione a una stagione fin qui troppo altalenante".