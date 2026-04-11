Dall'Inghilterra: il Leeds è già pronto a cedere Harrison in estate

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Jack Harrison non ha futuro al Leeds. Lo racconta il portale inglese Football Insider, spiegando come il manager del club di Premier League Daniel Farke abbia già preventivamente preso una decisione in merito all'esterno attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina: l'avventura di Harrison al Leed è finita ancora prima di poter ricominciare, e il club si sta già preparando a cederlo in estate non appena aprirà la finestra di mercato.

Questo perché sempre secondo il portale la Fiorentina non lo riscatterà nonostante le numerose presenze in maglia viola del 29enne inglese in questi mesi. La cifra pattuita a gennaio è di di 6 milioni di sterline, ma il club viola non sta mostrando alcuna intenzione di riscattare il calciatore a giugno e per questo Harrison è destinato a tornare al Leeds per poi essere ceduto di nuovo.