Il dottor Castellacci: "Su Kean i medici devono avere il coraggio di scegliere"

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Intervenuto a Lady Radio, il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, ha detto la sua sull'infortunio alla tibia che sta affliggendo Moise Kean da parecchio tempo: "Il dolore alla tibia non è una diagnosi. Secondo me quello di Kean è un caso molto confuso, perché questo dolore alla tibia un'origine deve averla. Credo che i medici lo sappiano ma poi bisogna avere il coraggio di scegliere, metterlo in campo o tenerlo fuori in modo da curarlo una volta per tutte".

E su Manor Solomon invece, fuori da metà febbraio: "C'è da dire che tra lesione di primo e secondo grado c'è una grande differenza, quando arrivi al secondo grado significa che qualche fibra si è lesionata e i tempi di recupero raddoppiano. Su Fabiano Parisi invece non credo sia una botta ma è difficile esprimersi. Sarebbe importante avere dei comunicati ufficiali da parte del club, tanto cosa devono nascondere".