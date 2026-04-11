Lazio, il futuro di Sarri è in bilico. Se dovesse lasciare idee Grosso o Pisacane

vedi letture

A due giorni da Fiorentina-Lazio, oggi su Il Tempo si parla di Maurizio Sarri il cui futuro sulla panchina biancoceleste è in bilico nonostante il contratto fino al 2028. Il tecnico biancoceleste è in una posizione di forza, ci sono in ballo circa 11 milioni di euro lordi e il bilancio della Lazio non può permettersi un suo esonero. Lotito non è storicamente noto per esonerare i propri allenatori; Sarri, dal canto suo, ha più volte fatto trapelare la voglia di non dimettersi come nel 2023 ma l'allenatore è stressato da questa stagione e vuole maggior chiarezza in merito al progetto triennale che non è praticamente mai partito a causa del blocco del mercato.

La sensazione - riporta il quotidiano - è che se non dovessero arrivare offerte (la Fiorentina è interessata) il rapporto tra Sarri e la Lazio proseguirà. In caso di rottura, la società biancoceleste punterebbe su un profilo giovane e emergente. In questo senso, piacciono molto i profili di Fabio Grosso e Fabio Pisacane, rispettivamente al timone del Sassuolo e del Cagliari.