Una super Udinese batte 3-0 il Milan a San Siro. Zaniolo protagonista

Una super Udinese batte 3-0 il Milan a San Siro. Zaniolo protagonistaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:58News
di Redazione FV

L'Udinese fa festa a San Siro e domina il Milan battendolo 3-0 a domicilio in una partita senza storia. Clamoroso risultato della squadra di Runjaic che chiude il campionato avendo vinto con entrambe le milanesi fuori casa. Nel match delle 18 decidono l'autogol di Bartesaghi e le reti di Ekkelenkamp e Atta con Zaniolo protagonista nei primi due gol. Un risultato più che meritato per i bianconeri che sfiorano più volte il gol e che potevano anche arrotondare il risultato. Il Milan resta così a 63 punti in classifica, l'Udinese invece sale a 43.