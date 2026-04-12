Italiano fa felice la Fiorentina: il Bologna batte il Lecce 2-0. Chance viola domani
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Successo faticoso quanto pesante per il Bologna che nel match odierno delle ore 18 ha battuto per 2-0 il Lecce (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) grazie al gol realizzato al 26' da Freuler e al bis di Orsolini al 92'. Una vittoria che fa felice anche la squadra viola, che dunque resta a +5 sia sulla Cremonese (sconfitta ieri a Cagliari) sia dai salentini, che De Gea e soci affronteranno lunedì 20 alle 20:45 al Via del Mare. In caso di successo domani contro la Lazio, la Fiorentina salirà a +8 su entrambe le formazioni (o a +6 in caso di pareggio).
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