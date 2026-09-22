La Rondinella prende il 2007 Shenaj, cresciuto nella Fiorentina

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C’è un nuovo arrivo per il centrocampo della Rondinella Marzocco. Il club biancorosso ha formalizzato l’ingaggio di Veis Shenaj, mediano classe 2007 cresciuto nei vivai di Fiorentina, Empoli, Prato e Livorno, prima delle esperienze tra i grandi con le maglie di Pistoiese e Sangiovannese. Lo riporta oggi La Nazione che spiega come il giovane calciatore arrivi a Firenze dopo la parentesi al Poggibonsi, nel campionato di Serie D. Centrocampista centrale moderno, dinamico e dotato di buona visione di gioco, Shenaj è un profilo di prospettiva ma già abituato ai ritmi della categoria. Un innesto importante per l'allenatore Tronconi.