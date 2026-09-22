RFV
Calamai: "Viola, il mercato non dorme mai: caccia a un centrale e a un mediano"
FirenzeViola.it
Nel corso del consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "La sosta come sempre è un'occasione di bilanci tecnici ma anche di valutazioni di mercato. Paratici con il suo gruppo è già al lavoro e la Fiorentina sta lavorando sue due ruoli: un difensore centrale e un altro centrocampista. Il difensore perché a gennaio Pongracic potrebbe partire, per il centrocampo invece ci sono numeri un po' stiracchiati. Gli obiettivi sono giocatori giovani e di talento. Chi potrebbe uscire oltre a Pongracic è naturalmente Dodo".
autore
Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Don Backy: "La Fiorentina può arrivare a ridosso dalle prime 4-5. Ma al Torino non si poteva dare Brescianini?"
L’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfiedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 L’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfie
2 Il lavoro sulla condizione, la crescita dei singoli e i rifornimenti per la punta. I compiti per la sosta
Copertina
FirenzeViolaIl lavoro sulla condizione, la crescita dei singoli e i rifornimenti per la punta. I compiti per la sosta
Mario TeneraniBravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsa
Andrea GiannattasioDagli inviatiAllegri: "Se oggi siamo contenti del pari non va bene. Buona Fiorentina"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com