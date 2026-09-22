RFV Calamai: "Viola, il mercato non dorme mai: caccia a un centrale e a un mediano"

vedi letture

Nel corso del consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "La sosta come sempre è un'occasione di bilanci tecnici ma anche di valutazioni di mercato. Paratici con il suo gruppo è già al lavoro e la Fiorentina sta lavorando sue due ruoli: un difensore centrale e un altro centrocampista. Il difensore perché a gennaio Pongracic potrebbe partire, per il centrocampo invece ci sono numeri un po' stiracchiati. Gli obiettivi sono giocatori giovani e di talento. Chi potrebbe uscire oltre a Pongracic è naturalmente Dodo".