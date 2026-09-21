Il ds del Frosinone Castagnini: "La vittoria di Firenze grande soddisfazione"

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Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della premiazione della Regione Toscana, fa il punto sul bel momento della squadra toscana. Queste le sue parole: "Alvini allenatore sottovalutato? Sono tanti anni che faccio questo mestiere, penso che sia uno dei migliori allenatori che ho avuto. Dà gioco e senso alla squadra, è coraggioso. Bisogna dargli atto che il lavoro fatto al Frosinone è straordinario".

Delle 5 partite finora disputate, quale le ha dato più soddisfazione?

"Quando fai risultato e vinci, tutte le partite sono belle. Diciamo che quella di Firenze ci ha dato grandi soddisfazioni: vincere lì 3-0 contro la Fiorentina non è cosa da tutti i giorni, ci ha dato anche consapevolezza".

Sulla salvezza aggiunge: "Ci sono ancora tante montagne da scalare, adesso abbiamo scalato solo una piccola collina. Dobbiamo stare attenti, concentrati. Siamo pronti per i momenti difficili, sappiamo che arriveranno, ma siamo pronti per affrontarli".